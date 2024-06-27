الخميس 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 27 يونيو 2024 |
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    التحكم المروري: 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

    منذ 8 دقائق
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