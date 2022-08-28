الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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    التحكم المروري: 5 قتلى و12 جريحاً في 13 حادث سير في الـ24 ساعة الماضية

    منذ 15 دقيقة
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