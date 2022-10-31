الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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    "التحكم المروري": 5 قتلى و9 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

    منذ ساعتين
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