السبت 11 شوال 1445 ﻫ - 20 أبريل 2024
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"التحكم المروري": 7 حوادث وقتيلان و6 جرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية وجريحان نتيجة تصادم بين شاحنة ومركبة على اوتوستراد الناعمة في اتجاه الدامور اليوم
منذ ساعتين
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