الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022
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التحكّم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ذوق مصبح وصولاً الى مفرق جعيتا
منذ 4 دقائق
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