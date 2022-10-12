الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
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    التقى قائد الجيش جوزاف عون وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون وتناول البحث وضع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة الدقيقة وكيفية دعمها ودعم صمود عسكرييها

    منذ ساعتين
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