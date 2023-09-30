الأحد 15 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023
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| التلغراف عن وزير دفاع بريطانيا: سننقل برنامجا تدريبيا بقيادتنا لأوكرانيا بدل الاعتماد على قواعد أعضاء النيتو
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