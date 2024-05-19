الأحد 11 ذو القعدة 1445 ﻫ - 19 مايو 2024
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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التلفزيون الرسمي الكويتي: أمير البلاد يعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض المواد في الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات
منذ 3 ساعات
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