الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
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    التلفزيون الصومالي: مقتل نحو 30 عنصرًا من حركة الشباب في عملية للجيش في إقليم شبيلي

    منذ ساعة واحدة
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