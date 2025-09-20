السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025
الجديد: الأمير يزيد بن فرحان كشف عن جهوزية المستثمرين العرب وتحديداً السعوديين للعودة الى لبنان عندما تصبح الأمور جاهزة وفي مسارها وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة
منذ 4 دقائق
بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
إنجاز لبناني.. وهذا ما سيتحدّث عنه الرئيس عون!
محفوض رداً على قاسم: المملكة لا تتعاطى مع ميليشيا!
رسالة إلى لبنان... عشيّة زيارة أورتاغوس!