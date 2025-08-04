الأثنين 10 صفر 1447 ﻫ - 4 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الجديد: الصيغ المطروحة للنقاش قوامها البنود الواردة في خطاب الرئيس عون وتقضي بانسحاب اسرائيل وتطبيق اتفاقية وقف اطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة ضمن ترتيبات زمنية وآليات تطبيقية عبر المجلس الأعلى للدفاع

    منذ 3 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
      لبنان يتسلّم الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة… وهذه أبرز بنودها
      بذور الشيا
      أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
      الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
      مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟