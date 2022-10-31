الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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    "الجديد": القمة العربية التي ستنطلق يوم غد هي أول قمة رقمية ولا تعتمد على الأوراق وستبحث موضوع الطاقة والرئيس ميقاتي وصل مع وزير الطاقة لحل الأزمة المتعلقة بمادة الفيول والتي رفع لبنان على اثرها دعوة ضد الجزائر

    منذ 53 دقيقة
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