السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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    "الجديد": بموضوع المطران موسى الحاج اكتفى بري بقول "يجب تطبيق القانون" وبموضوع النازحين أكد بري ان عودتهم ضرورية خصوصا ان اغلب المناطق السورية باتت محررة والعودة ضرورية لاقتصاد لبنان

    منذ 50 دقيقة
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