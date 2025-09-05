الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
    الجديد: خطة الجيش تضمنت مراحل وتبدأ بمرحلة جنوب الليطاني على أن يترافق انتشار الجيش مع انسحاب اسرائيل من كل النقاط تباعاً وبذلك تكون الخطة قد طبقت مبدأ الخطوة مقابل خطوة

    منذ 46 دقيقة
