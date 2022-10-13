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    "الجديد": رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد هو فقط من سيحضر الجلسة ولكن نواب الكتلة رغم حضورهم مجلس النواب فلن يدخلوا الى القاعة تماهياً مع موقف التيار الوطني الحر

    منذ 46 دقيقة
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