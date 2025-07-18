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    الجديد عن مصادر دبلوماسية: الورقة تنص على ان حصر السلاح يبدأ بالسلاح الثقيل والصواريخ البالستية وصولا الى المسيرات والسلاح المتوسط

    منذ 4 ساعات
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