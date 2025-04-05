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    الجديد: قصر بعبدا قدم تصورا جديا ولكن وفق أولويات لبنان في معالجة القضايا العالقة أمنيا بدءا من انسحاب اسرائيل وصولا إلى ترسيم الحدود وتنفيذ وقف إطلاق النار بما يتضمنه لاحقا حصرية السلاح بيد الدولة

    منذ 7 ساعات
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