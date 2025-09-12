الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
    الجديد: لم يُحدد بعد موعد زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى بيروت لكنها مرجحة بين تشرين الثاني وكانون الأول بانتظار تأكيد الفاتيكان

