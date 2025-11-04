الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025
الجديد: مصر تدعو لبنان الى التمسك بشروطه وتقديم ورقته برفض التفاوض تحت النار والمطالبة بانسحاب اسرائيل كي لا يذهب لبنان الى المفاوضات مستسلماً
منذ 7 دقائق
الأكثر قراءة
جولة عسكرية قريبة.. ومصادر لـ"حزب الله" تكشف التفاصيل!
وزير الطاقة: ساعات الكهرباء ستصل إلى 10 يومياً في الشتاء
حفل زفاف في مغارة جعيتا.. و"السياحة" تردّ بإنذار!