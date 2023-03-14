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    "الجديد": مطالعة قانونية تقدم بها حاكم المصرف المركزي الى قاضي التحقيق الاول شربل ابو سمرا استند فيها إلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ليعلل عدم جواز حضور قضاة اجانب الى لبنان في اطار جلسات الاستماع

    منذ ساعة واحدة
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