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    "الجديد": معلومات تفيد بأن المودع رامي شرف الدين لم يستطع استرداد اي مبلغ من وديعته لضيق الوقت وما يتم تداوله عن استعادة ٣٠ الف دولار غير صحيح

    منذ ساعتين
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