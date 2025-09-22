الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
    وزير العدل عادل نصار وقع صباح اليوم ملف استرداد الموقوف الروسي في بلغاريا إيغور غريتشوشكين وأحاله إلى وزارة الخارجية اللبنانية

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2025 12:02 مساءً
