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    الجديد: وصول وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد ال ثاني مع وفد قطري مرافق له الآن إلى بيروت في طائرة خاصة لتقديم العزاء في وفاة زياد الرحباني

    منذ 53 ثانية
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