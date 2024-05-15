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    الجزائر تسعى لإنتاج 3.7 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا بنهاية 2024

    منذ 53 دقيقة
    آخر تحديث: 15 - مايو - 2024 9:55 صباحًا
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