الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
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    الجزائر تقرر رفع قيمة صادراتها من الغاز إلى إيطاليا لتصل إلى 4 مليارات متر مكعب وذلك بداية من الأسبوع المقبل

    منذ 38 دقيقة
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