الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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    الجزائر تقول إن إعلان المغرب عن القرار الإسرائيلي هو صفقة مكشوفة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تضفي شرعية على السيادة على أراضي الصحراء المحتلة وسكانها

    منذ 5 دقائق
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