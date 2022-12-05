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    الجزيرة: اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين إثر اقتحامه أطراف مخيم جنين بالضفة الغربية

    منذ 56 دقيقة
    آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2022 6:50 صباحًا
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