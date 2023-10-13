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    "الجزيرة": القوات الإسرائيلية تطلق قنابل مضيئة فوق تلال كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

    منذ 3 دقائق
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