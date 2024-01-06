السبت 24 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 6 يناير 2024 |
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    الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرة مسيرة من لبنان

    منذ 5 دقائق
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