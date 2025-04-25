الجمعة 27 شوال 1446 ﻫ - 25 أبريل 2025
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الجزيرة: طائرات مسيرة تهاجم مدينة عطبرة شمالي السودان وانقطاع التيار الكهربائي بالمدينة
منذ 10 دقائق
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