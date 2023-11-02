الخميس 18 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 2 نوفمبر 2023
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سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
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الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة الطيري في جنوب لبنان
منذ 50 ثانية
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