الجمعة 30 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 12 يناير 2024
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منطقة جبل بلاط في محيط بلدة مروحين جنوب لبنان
منذ ساعة واحدة
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