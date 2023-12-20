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    الجزيرة: غارة إسرائيلية على محيط بلدة بصليا في قضاء جزين جنوبي لبنان

    منذ 27 دقيقة
    آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2023 12:46 صباحًا
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