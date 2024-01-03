الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 3 يناير 2024 |
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    الجزيرة: قرارات الجيش الإسرائيلي بشأن الوضع على الحدود مع لبنان جاءت بعد اجتماع لنتنياهو وغالانت وغانتس

    منذ 44 دقيقة
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