الأحد 16 رجب 1445 ﻫ - 28 يناير 2024 |
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    الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي حولا وكفركلا جنوبي لبنان

    منذ ساعة واحدة
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