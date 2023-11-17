الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 17 نوفمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدات مركبا ورب ثلاثين وحولا وميس الجبل في جنوب لبنان
منذ ساعة واحدة
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