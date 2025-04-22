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    الجماعة الإسلامية في لبنان تنعى القيادي في الجماعة حسين عطوي الذي قضى في غارة إسرائيلية في بلدة بعورتا بجبل لبنان

    منذ ساعتين
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