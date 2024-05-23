الخميس 15 ذو القعدة 1445 ﻫ - 23 مايو 2024
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الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدد 11 يوليو يوما دوليا لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سربرينيتشا عام 1995
منذ 48 دقيقة
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