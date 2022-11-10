الخميس 16 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 10 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الجميّل: اذا لم نحصل على اجابة سنضطر الى فتح النقاش في الجلسة المقبلة لاننا لم نجد بعد اي مادة في الدستور تلزم نصاب الثلثين في الجلسة

    منذ 3 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      دخل بريطانيا بطريقة غير شرعية.. والدان يستعرضان قصرًا بنياه من أموال ابنهما
      كرسي رئيس الجمهورية
      ثلاثة أسماء رئاسية في جعبة الراعي!
      فيراري "شوماخر" تُباع بمبلغ خيالي في مزاد في سويسرا