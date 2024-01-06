السبت 24 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 6 يناير 2024
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أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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الجيش الأردني: إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة قادمة من سوريا
منذ ساعة واحدة
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