السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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الجيش الأردني يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الحدود مع سوريا
منذ ساعة واحدة
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