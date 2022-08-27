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    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا ويصادر أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون

    منذ 3 دقائق
    آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2022 6:50 مساءً
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