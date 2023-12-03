الأثنين 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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الجيش الأمريكي: وقوع 4 هجمات اليوم على 3 سفن تجارية تعمل في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر
منذ ساعة واحدة
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