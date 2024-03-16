السبت 6 رمضان 1445 ﻫ - 16 مارس 2024
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الجيش الأمريكي يقول إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر
منذ 5 دقائق
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