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    الجيش الأمريكي يقول إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر

    منذ 5 دقائق
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