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الجيش الأميركي: المدمرة أسقطت مسيرة جوية انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون
منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2023 8:17 صباحًا
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