الجمعة 2 محرم 1445 ﻫ - 21 يوليو 2023 |
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    الجيش الأميركي يعلن إرسال مزيد من الآليات والمعدات العسكرية لأسطوله في الشرق الأوسط لـ"ردع تهديدات إيران"

    منذ ساعة واحدة
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