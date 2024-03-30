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    الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا مشبوها كان يتجه نحو الأراضي الإسرائيلية من المجال الجوي السوري

    منذ 3 ساعات
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