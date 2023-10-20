الجمعة 5 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 20 أكتوبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار على متسلل من لبنان إلى مستوطنة مارجيلوت
منذ ساعتين
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