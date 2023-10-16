الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
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    الجيش الإسرائيلي أطلق 3 قذائف مدفعية فوسفورية وقذائف مضيئة على بلدة الضهيرة الحدودية

    منذ دقيقتين
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