الأربعاء 18 شعبان 1445 ﻫ - 28 فبراير 2024
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الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود بجراح مختلفة نتيجة انقلاب مركبتهم العسكرية في الجولان
منذ ساعة واحدة
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